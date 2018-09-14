Украина одержала победу над Россией в английском суде

Апелляционный суд Англии удовлетворил жалобу Украины на решение вышестоящего суда, который обязал ее выплатить долг перед Россией в три миллиарда долларов. Как сообщает ТАСС, иск Москвы отправлен на новое рассмотрение.

«Эта апелляция удовлетворена. Апеллянту разрешается отстаивать исковое требование в объеме, установленном решением Апелляционного суда», — приводит агентство слова судьи.

Теперь, по английским законам, дело будет возвращено на рассмотрение в Высокий суд Лондона, который ранее удовлетворил иск России и обязал Украину выплатить долг по еврооблигациям, выпущенным в декабре 2013 года, в полном объеме.

Российский министр финансов, вице-премьер Антон Силуанов заявил, что Москва обратится в Верховный суд Великобритании. «Надеемся, что следующая более высокая инстанция окончательно примет объективное решение», — сказал он.

В декабре 2015 года Верховная Рада Украины ввела мораторий на обслуживание государственного долга, в том числе и по выкупленным Россией еврооблигациям.

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