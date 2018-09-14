Неизвестный 24 раза сорвал джекпот в онлайн-казино и исчез

Хакер, скрывающийся под ником runningsnail, воспользовался уязвимостью в онлайн-казино DEOSGames и сорвал джекпот 24 раза подряд. После получения выигрышей на счет киберпреступник покинул платформу. Об атаке сообщается в официальном Twitter-аккаунте DEOSGames.

Судя по учетной записи runningsnail, хакер завел аккаунт накануне атаки. Всего за время нападения на онлайн-казино он выиграл почти 24 тысячи долларов в валюте платформы EOS (более 1,6 миллиона рублей). Сумма каждого джекпота составила 197 EOS. Преступник пока не вывел большую часть выигрыша со счета.

В DEOSGames нападение на инфраструктуру казино назвали полезным уроком. «Это был хороший стресс-тест и мы значительно улучшились», — заметили представители компании.

Ранее стало известно о хакерах, которые взломали базу данных игорного заведения через «умный» термометр в аквариуме, который стоял в фойе казино. Преступники использовали его сигнал для закрепления во внутренней сети.

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