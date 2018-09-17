Автор «Твари размером с колесо обозрения» умер в 37 лет

Российский писатель-фантаст Владимир Данихнов скончался в возрасте 37 лет. Об этом в Facebook в понедельник, 17 сентября, сообщила его супруга Яна Данихнова.

За несколько часов до кончины мужа Данихнова заявила, что его доставили в реанимацию с остановкой сердца. В других постах она рассказала, что писателю диагностировали онкологическое заболевание.

Владимир Данихнов — лауреат поощрительной премии Европейского общества научной фантастики молодому автору 2008 года. Он публиковал свои рассказы в таких журналах, как «Полдень XXII век», «Дарьял», «Если», «Реальность фантастики». Среди его романов — «Живи!», «Девочка и мертвецы», «Колыбельная» и «Тварь размером с колесо обозрения».