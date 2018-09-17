Президент Мексики заявил о банкротстве страны

Мексика находится в ситуации банкротства, сообщает РИА Новости со ссылкой на избранного президента страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.

«Возможно, что из-за ситуации банкротства, в которой находится страна, мы не сможем выполнить все, о чем она просит, но ясно — да, мы сможем выполнить все, что обещали во время кампании», — заявил Обрадор на встрече со сторонниками.

Отмечается, что раньше он оценивал экономическую ситуацию в стране значительно позитивней. Вместе с тем, он признавал, что в экономике Мексики существуют проблемы, однако в то же время радовался макроэкономической стабильности и отсутствию политического кризиса.

В ходе своей компании Обрадор, который вступит в должность президента 1 декабря, обещал сократить расходы на содержание бюрократического аппарата. Помимо этого, он заявлял о планах увеличить расходы в социальной сфере, поднять пенсии и сдерживать цены на бензин и электричество.

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