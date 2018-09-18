Влас и Еник из «Улицы Сезам» оказались гей-парой

Лауреат премий «Эмми» сценарист Марк Сальцман заявил, что во время работы над шоу «Улица Сезам» всегда воспринимал персонажей Власа и Еника (в оригинале — Берта и Эрни) как гей-пару. Об этом он сообщил в интервью порталу Queerty.

«Я без каких-либо скрытых намерений, работая над Власом и Еником, воспринимал их именно так. Я не видел никакого иного объяснения, чтобы привязать этих персонажей к реальной обстановке», — сказал сценарист.

Сальцман добавил, что коллеги часто называли его и его любовника редактора шоу Арнольда Глассмана Власом и Еником. Это способствовало тому, что, работая над Власом, он часто приписывал персонажу черты своего партнера. Кинематографист подчеркнул, что во время работы в шоу никогда бы не признался главному сценаристу «Улицы Сезам», что на самом деле создает персонажей-геев.

В 2011 году ЛГБТ-активисты развернули интернет-кампанию с целью официально поженить Власа и Еника. Продюсеры «Улицы Сезам» отказались это делать, подчеркнув, что персонажи задумывались как лучшие друзья, а не гей-пара.

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