Россияне продолжили вымирать

С начала 2018 года число россиян сократилось на 88,7 тысячи человек. Данные об этом опубликованы на сайте Федеральной службы государственной статистики.

Согласно документам, в январе-июле 2018 года родились 928,9 тысячи человек, что на 40,5 тысячи меньше значения предыдущего года. Умерших при этом стало больше: с начала этого года — 1,099 миллиона россиян.

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Кроме того, по данным социологов, жители страны стали менее охотно вступать в брак: всего за год было зарегистрировано 495,5 тысячи новых семейных пар, что на 65,7 тысячи меньше, чем в прошлом году. В то же время разводов стало больше на 1,6 тысячи: распались 349,4 тысячи семей.

Ранее Министерство труда и социальной защиты и Росстат прогнозировали, что число россиян увеличится к 2020 году за счет жителей регионов Северного Кавказа и Сибири, где сильны семейные традиции, связанные с увеличением рождаемости.

В начале года стало известно, что рождаемость в России достигла минимума за последние 10 лет. Единственным регионом, которого не коснулся спад, стала Чеченская республика.

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