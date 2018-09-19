Профессор пошел на членовредительство в знак протеста против Трампа

Профессор социологии из колледжа Южной Невады в Лас-Вегасе выстрелил в себя в знак протеста против политики президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The Independent.

69-летний профессор Марк Джей Берд был найден возле одного из туалетов университета с простреленной рукой. Очевидцы вызвали службу спасения и попытались остановить кровотечение. В ожидании скорой и полиции Берд рассказал, что выстрелил в себя в знак протеста против Трампа. Мужчину отвезли в местную больницу, его жизни ничего не угрожает.

На полу туалета полицейские обнаружили пистолет и одну использованную гильзу. К зеркалу была приклеена 100-долларовая купюра с подписью «Для уборщика».

Берда обвинили в незаконном ношении оружия, стрельбе в неположенном месте и применении опасного оружия на территории учебного заведения. Слушания по делу пройдут в ближайшие дни.

Марк Берд работает в учебном заведении с 1993 года. Он по-прежнему занимает должность профессора социологии и носит звание почетного сотрудника. Пресс-секретарь колледжа Ричард Лейк заявил, что пока неясно, будут ли применены к профессору какие-либо дисциплинарные меры.

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