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Подростки из закрытой школы в Приморье устроили массовый побег

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Три десятка подростков сбежали из спецшколы в Уссурийске. Полицейские нашли 24 из них и вернули обратно, еще шестеро находятся в бегах, сообщает в среду, 19 сентября, UssurMedia.

Отмечается, что массовый побег устроили ребята от 11 до 17 лет.

Проводится проверка. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины случившегося, опрашивают сотрудников школы и очевидцев, передает РИА Новости.

Похожий случай произошел в сентябре 2016 года. Тогда из Рефтинского специального профессионального училища на Урале сбежали 46 воспитанников. Позже пятерых молодых людей, устроивших бунт, осудили.

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