Германия нашла спасение от Китая

Правительство Германии готовится создать специальный фонд помощи компаниям, испытывающим финансовые трудности, пишет Reuters. Так власти собираются бороться с китайской экспансией.

По данным агентства, размер фонда составит миллиард евро. По словам источников, правительство работает над изменениями «очень интенсивно».

Помимо фонда, планируется ввести ограничения на иностранные инвестиции, особенно в технологические компании. Берлин хочет, чтобы ключевые разработки оставались в руках Германии. Повышенному контролю будут подвергаться сделки по приобретению доли более 25 процентов.

Сигналом о необходимости принятия конкретных мер для правительства стали несколько конкретных сделок, в частности, приобретение в 2016 году робототехнической компании Kuka и выкуп 9,7 процента в автоконцерне Daimler китайским Geely.

Всего в 2017 году было зарегистрировано 30 сделок с участием китайского бизнеса, что в два раза больше аналогичного показателя 2016-го. За последние три года покупатели из Китая поучаствовали в 40 процентах всех иностранных инвестиций в Германии.

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