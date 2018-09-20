Раскрыт план лишения Терезы Мэй власти

Депутаты Консервативной партии Великобритании предложат премьер-министру Терезе Мэй покинуть свой пост. Об этом стало известно из служебной записки, фотографию которой опубликовала The Telegraph.
В тексте значится, что Мэй попросят освободить свой пост вскоре после марта 2019 года — крайнего срока по Brexit, выходу страны из Евросоюза. Сразу после него предполагается совершить некий «маневр».
Основная часть записки — это комментарии по каждому из возможных претендентов на должность премьера.
Борис Джонсон, бывший министр иностранных дел, называется «фаворитом букмекеров», но тут же отмечается, что «самый вероятный претендент никогда не выигрывает». Министр обороны Гэвин Уилльямсон, по мнению авторов записки, «готов к кампании, но слишком рассчитывает на добровольный уход премьер-министра». Министра иностранных дел Джереми Ханта называют «темной лошадкой».
Консерваторы ранее уже заявляли о намерении отстранить Терезу Мэй от власти. Причина этого — недовольство ее подходом к Brexit. По мнению многих политиков, в этом вопросе Мэй ведет себя недостаточно жестко: в своей статье для Daily Mail Борис Джонсон назвал отношение премьера страны к ЕС полумазохистским и отметил, что на всех стадиях переговоров «Брюссель получает все, что хочет».
В 2016 году более половины британцев проголосовали на референдуме за выход из Евросоюза. В июне этого года парламент принял билль о выходе из ЕС. Дорожная карта, утвержденная властями, предполагает, что Британия будет соблюдать европейские стандарты и меры регулирования, но получит право на неограниченную торговлю на едином рынке.