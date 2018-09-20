Раскрыт план лишения Терезы Мэй власти

Депутаты Консервативной партии Великобритании предложат премьер-министру Терезе Мэй покинуть свой пост. Об этом стало известно из служебной записки, фотографию которой опубликовала The Telegraph.

В тексте значится, что Мэй попросят освободить свой пост вскоре после марта 2019 года — крайнего срока по Brexit, выходу страны из Евросоюза. Сразу после него предполагается совершить некий «маневр».

Основная часть записки — это комментарии по каждому из возможных претендентов на должность премьера.

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Борис Джонсон, бывший министр иностранных дел, называется «фаворитом букмекеров», но тут же отмечается, что «самый вероятный претендент никогда не выигрывает». Министр обороны Гэвин Уилльямсон, по мнению авторов записки, «готов к кампании, но слишком рассчитывает на добровольный уход премьер-министра». Министра иностранных дел Джереми Ханта называют «темной лошадкой».

Консерваторы ранее уже заявляли о намерении отстранить Терезу Мэй от власти. Причина этого — недовольство ее подходом к Brexit. По мнению многих политиков, в этом вопросе Мэй ведет себя недостаточно жестко: в своей статье для Daily Mail Борис Джонсон назвал отношение премьера страны к ЕС полумазохистским и отметил, что на всех стадиях переговоров «Брюссель получает все, что хочет».

В 2016 году более половины британцев проголосовали на референдуме за выход из Евросоюза. В июне этого года парламент принял билль о выходе из ЕС. Дорожная карта, утвержденная властями, предполагает, что Британия будет соблюдать европейские стандарты и меры регулирования, но получит право на неограниченную торговлю на едином рынке.

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