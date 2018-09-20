Отец посадил ребенка в игровой автомат и выудил призы

В американском городе Салем, штат Нью-Гэмпшир, мужчина ограбил игровой автомат при помощи маленькой девочки. Об этом сообщает издание New Hampshire Union Leader.

Злоумышленник пришел в торговый центр с детьми — маленькой девочкой, только начинающей ходить, и мальчиком пяти–семи лет. Они прошли к игровому автомату с подвешенными на лесках призами внутри. Чтобы получить один из них, нужно перерезать леску при помощи ножниц, управляемых парой кнопок.

На глазах посетителей торгового центра девочка залезла в автомат через лоток для призов. Затем она стала срывать висевшие на лесках предметы и передавать их наружу. По словам очевидцев, среди вынутых призов были игровая приставка Nintendo Switch и карманная консоль Nintendo DS. После этого мужчина помог ребенку выбраться из автомата и ушел с детьми и добычей.

Полиция Салема опубликовала видео, снятые очевидцами, и призвала общественность помочь найти злоумышленника.

В 2013 году сообщалось, что житель итальянского города Фонтанива ворвался в бар с топором и разрубил несколько игровых автоматов, из-за которых он проиграл много денег.

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