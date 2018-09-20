Плохие российские фильмы предложили использовать для наказания

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил наказывать правонарушителей, заставляя их смотреть плохие российские фильмы. Об этом сообщило агентство «Москва».

«Иногда смотреть некоторые фильмы, которые выпускают в России, — это действительно мучение. Можно, кстати, внести в Административный и Уголовный кодекс наказание отечественными фильмами, особенно с участием наших комиков. Можно привязывать нерадивых людей к стулу, чтобы они смотрели», — сказал Чернышов.

Представитель ЛДПР отметил, что не все отечественные фильмы подходят в качестве наказания, однако есть ленты низкого качества, не вызывающие интереса у зрителей.

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Летом 2017 года депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об обязательном показе патриотических фильмов военным и сотрудникам правоохранительных органов. В пояснительной записке говорилось, что эти меры направлены на повышение уровня патриотизма и положительного отношения к службе.

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