Россиянин решил продать гранатомет и попался ФСБ

Во Владивостоке сотрудники ФСБ задержали мужчину за попытку продать гранатомет. Видео операции в пятницу, 21 сентября, опубликовано на официальной странице Антитеррористической комиссии Приморья в Instagram.

Силовики задержали мужчину прямо на проезжей части в центре города, позже во время обысков у него в квартире обнаружили и изъяли более трех тысяч патронов различного калибра и незарегистрированное оружие.

Как говорится в сообщении, задержание произошло на прошлой неделе, сразу после Восточного экономического форума. Ранее мужчина уже был судим за незаконный оборот наркотиков.

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