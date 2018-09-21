Лондон обвинил Москву в акте агрессии

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что российские бомбардировщики над Северным морем были военной угрозой. Об этом сообщает CNN.

«Российские бомбардировщики, прощупывающие воздушное пространство Соединенного Королевства — еще одно напоминание об очень серьезном военном вызове, который представляет Россия сегодня. Мы готовы непоколебимо защищать наше небо от актов агрессии», — заявил министр.

20 сентября стало известно о том, что ВВС Великобритании и Франции сопроводили российские бомбардировщики в нейтральном воздушном пространстве над Северным морем. По словам представителя французской авиации, они не представляли явной угрозы, и вылет был «типичным ответом на подобные действия».

В тот же день таблоид The Sun писал, что британские истребители поднялись с базы в Шотландии после того, как российские самолеты не ответили на попытки авиадиспетчеров установить с ними связь.

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