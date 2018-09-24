Бекхэм пригласил Зидана тренировать его клуб

Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм рассчитывает видеть у руля своей команды «Интер Майами» французского специалиста Зинедина Зидана. Об этом сообщает The Mirror.

По данным издания, англичанин уже провел встречу с 46-летним тренером. Клуб Бекхэма начнет свои выступления в Главной лиге футбола (MLS) в 2020 году.

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В августе сообщалось, что Зидан сам заинтересован в тренерской деятельности в Европе. Француз, по данным СМИ, нацелен на работу в чемпионате Англии и следил за выступлениями Жозе Моуриньо на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед».

Последним местом работы французского специалиста был мадридский «Реал». Зидан привел «сливочных» к трем победам в Лиге чемпионов. В общей сложности под его руководством клуб выиграл девять трофеев.

Зидан в бытность игроком также выступал в составе «Реала». Вместе с ним цвета мадридского клуба защищал и Бекхэм.

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