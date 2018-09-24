Врезавшееся в пирс судно отрезало курильский остров от большой земли

Жители острова Парамушир (Северные Курилы) оказались отрезаны от большой земли после того, как последнее соединявшее его с материком (Камчаткой) судно «Гипанис» врезалось в пирс при швартовке в Северо-Курильске, сообщил «Интерфакс» глава Северо-Курильского района Александр Серебряков.

«Место повреждения залатали на месте, после чего судно отправилось на ремонт в Петропавловск-Камчатский без пассажиров», — отметил Серебряков.

До этого, 5 сентября, здесь прекратились еженедельные полеты пассажирских вертолетов из-за нежелания авиакомпании работать по тарифам, утвержденным в 2015 году, согласно которым себестоимость перевозки с острова на материк одного пассажира составляла 16,2 тысячи рублей. Для жителей цена билета составляла четыре тысячи рублей, остальное компенсировал областной бюджет.

Из-за проблем с транспортом из Северо-Курильска в Петропавловск-Камчатский уже не смогли выехать 40 человек, в том числе возвращавшиеся из экспедиции на остров Шумшу поисковики. Прямой связи между Парамуширом и Сахалином нет, хотя он относится к Сахалинской области. По состоянию на 2011 год на острове проживало 2,4 тысячи человек.

В феврале сообщалось о застрявшем во льдах теплоходе «Игорь Фархутдинов», курсирующем между Сахалином и Курилами. На борту судна находилось 127 пассажиров. Просьб экипажа о помощи в Морской спасательный подцентр не поступало.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!