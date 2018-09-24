Предлагавший признать Трампа недееспособным замгенпрокурора ушел в отставку

Заместитель генпрокурора США Роб Розенстайн, предлагавший записать разговоры с президентом страны Дональдом Трмапом и признать его недееспособным, заявил об уходе в отставку, передает Bloomberg.

Как сообщают источники в Белом доме, Розенстайн сообщил о своем уходе главе аппарата Белого дома Джону Келли на прошлой неделе. 24 сентября он отправился в администрацию, чтобы об отставке ему объявил сам американский лидер, писала The Wall Street Journal.

Агентство связывает отставку с тем, что Розенстайн собирался использовать 25-ю поправку к Конституции, которая позволяет отстранить главу государства от должности, в случае если он не в состоянии занимать пост. 21 сентября The New York Times писала, что он намеревался записать разговоры главы государства, чтобы «показать хаос, поглощающий администрацию», и сместить Трампа. По версии газеты, диктофонную запись он хотел сделать весной 2017 года.

Розенстайн курирует расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года. 4 сентября адвокат Трампа Руди Джулиани заявил, что команда американского лидера может наложить запрет на публикацию доклада Мюллера по результатам расследования дела о российском вмешательстве. Этот документ должен быть представлен Розенстайну, сенату и стать доступным широкой общественности, однако администрация президента может наложит запрет на его публикацию.

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