Медведица напала на гулявшую с собакой старушку

В американском населенном пункте Своннаноа, штат Северная Каролина, медведица напала на пожилую женщину и ранила ее. Об этом сообщает издание Asheville Citizen Times.

Нападение произошло, когда 75-летняя Тони Регнесс (Toni Rhegness) вывела свою собаку на вечернюю прогулку. Возле дома соседей она заметила трех молодых медведей, которые копались в оставленном на улице мусоре.

Пес принялся лаять, а женщина крикнула, чтобы прогнать животных. Затем она взяла собаку на руки и направилась домой. В этот момент ее атаковала взрослая медведица, которую Регнесс не разглядела в темноте.

Женщина укрылась в доме, но медведица успела несколько раз укусить и поцарапать ее. Пострадавшую доставили в больницу, оказали первую помощь и выписали. По оценке врачей, полученные ею ранения довольно серьезны, но не представляют угрозы для жизни.

Сотрудникам комиссии по природным ресурсам Северной Каролины удалось поймать медведицу и ее детенышей. Медвежата оказались достаточно взрослыми и могли прожить без матери. Их перевезли в удаленное место и отпустили. Медведицу пришлось усыпить.

21 августа сообщалось, что черный медведь забрался в дом к пожилой жительнице американского штата Нью-Гемпшир. Когда женщина наткнулась на животное, оно ударило ее лапой по лицу. В результате пострадавшая потеряла глаз и получила другие травмы.

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