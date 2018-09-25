Пассажир автобуса шлепнул девушку и попал в тюрьму

Мужчину, оскорбившего женщину в автобусе, приговорили к штрафу в 300 евро (около 23 тысяч рублей) и девяти месяцам заключения. О первом применении нового французского закона сообщило издание Le Parisien.

30-летний француз ехал в состоянии сильного опьянения в автобусе и шлепнул по ягодице 21-летнюю пассажирку. После этого, в ответ на ее реакцию, он назвал ее «шлюхой» и отпустил непристойный комментарий по поводу ее груди. В конфликт вмешался водитель: он остановил автобус, закрыл двери и не открывал их до приезда полиции. В попытке сбежать нарушитель напал на водителя.

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Суд города Эври приговорил мужчину к штрафу в 300 евро и девяти месяцам тюремного заключения. Три из них компенсировало ожидание суда, так что французу придется провести за решеткой полгода. Кроме того, он будет добавлен в официальный реестр секс-преступников.

Это первый прецедент нового французского закона о сексистских оскорблениях, принятого в этом году. Согласно принятой норме, нежелательные знаки внимания в отношении противоположного пола теперь наказываются штрафом от 90 до 750 евро.

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