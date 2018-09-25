Просмотр телефона супруга предложили считать преступлением

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести уголовную ответственность за просмотр телефона супруга. Об этом во вторник, 25 сентября, сообщает Пятый канал.

Депутат выразил мнение, что законодательство должно регулировать вопрос доступа супругов к гаджетам, в том числе и телефонам друг друга, поскольку в них содержится личная и служебная информация. Взлом смартфона одним супругом должен квалифицироваться по уголовным статьям как вмешательство в личную жизнь.

Петров отразил свои инициативы в законопроекте, который будет внесен на рассмотрение Законодательного собрания Ленинградской области.

20 сентября заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил наказывать правонарушителей, заставляя их смотреть плохие российские фильмы. Представитель ЛДПР отметил, что не все отечественные фильмы подходят в качестве наказания, однако есть ленты низкого качества, смотреть которые «действительно мучение».

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