Рэпер Lil Xan попал в больницу после передозировки острым «Читосом»

Американский хип-хоп-исполнитель Диего Линос, выступающий под псевдонимом Lil Xan, госпитализирован в результате передозировки чипсами Cheetos («Читос») с острой приправой. Об этом музыкант заявил в Instagram.

«Хочу, чтобы все знали, я попал в больницу. Не из-за каких-нибудь наркотиков — я, видимо, съел слишком много острого "Читоса", и, судя по всему, у меня что-то вскрылось в животе, потому что я выблевал немного крови», — признался Lil Xan.

21-летний рэпер призвал поклонников не злоупотреблять чипсами.

В начале сентября стало известно о смерти хип-хоп-исполнителя Мака Миллера. Он был найден мертвым в своем доме в Сан-Фернандо в Калифорнии с видимыми признаками передозировки наркотиками. Музыканту было 26 лет.

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