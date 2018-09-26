Модный провал Меган Маркл попытались оправдать

Эксперты моды попытались оправдать неверный выбор одежды Меган Маркл на встрече с выпускниками благотворительной программы для будущих спортивных тренеров Coach Core в графстве Лестершир. Об этом сообщает The Sun.

В тот день герцогиня Сассекская приехала в университет Лафборо в темно-синем топе Oscar de la Renta стоимостью две тысячи долларов и черных расклешенных брюках Altuzarra за 550 долларов.

Традиционно сочетание двух темных оттенков в одном наряде считается неудачным, и эксперты критикуют знаменитостей, называя такую комбинацию «модным провалом».

«Если вы не продумали все детали, а силуэт и ткань давно вышли из моды, то вы будете выглядеть так, будто одевались в темноте», — объяснил вице-президент департамента дизайна в компании Indochino Дин Хендспайкер.

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Однако на этот раз стилисты встали на сторону Меган Маркл. «Это правило устарело. Черный с коричневым, черный с синим, коричневый с синим — все это работает. Если оттенки цветов близки в палитре, можно надеть одну вещь на другую, и разница будет более заметна», — порекомендовал модный редактор Чарльз Маннинг. В этой ситуации он также посоветовал сочетать одежду из разных тканей, например, кожу с джинсой и шелк с шерстью.

В июле Меган Маркл надела под платье неподходящий бюстгальтер во время первого официального визита в Дублин с мужем принцем Гарри. «Неправильно подобран лифчик. Невзрачный цвет. Прости, Меган. Это модный провал», — раскритиковали принцессу пользователи соцсети Twitter.

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