Apple обвинили в краже секретных технологий

Компания Qualcomm обвинила Apple в краже и передаче технологий Intel. Претензия была подана в Верховный суд Калифорнии в Сан-Диего, пишет The New York Times.

Согласно заявлению Qualcomm, Apple на протяжении многих лет вела себя неуместно, чтобы украсть коммерческую тайну и передать ее Intel, что помогло последней повысить качество своей продукции. Также компания передала суду исходные коды, средства разработки ПО и записи журналов, в которых содержатся данные о продуктах Qualcomm.

В ответ на это представитель Apple лишь сослался на заявление от 2017 года, когда Qualcomm впервые подала в суд на компанию в отношении патентных отчислений. Тогда в компании заявили, что деловая практика Qualcomm вредит Apple и всей индустрии. Также в Apple заявили, что Qualcomm не предоставляет доказательств кражи информации.

Apple устанавливала чипы сотовой связи от Qualcomm с 2011 года. Однако с новыми iPhone Xs, Xs Max и Xr компания полностью перешла на модемы от Intel. Ранее сообщалось, что владельцы смартфонов iPhone Xs и Xs Max начали жаловаться на слабый уровень сигнала сотовой связи и Wi-Fi. По мнению некоторых владельцев устройств, проблема связана со сменой поставщика сотовых модулей.

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