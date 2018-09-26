Верзилов выписался из больницы и обвинил ГРУ в своем отравлении

Активист Pussy Riot Петр Верзилов выписался из больницы «Шарите» в Германии. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Состояние здоровья пациента значительно улучшилось. Симптомы помутнения рассудка, которые были у Верзилова при поступлении, полностью исчезли», — уточнили в клинике.

Немецкие врачи подтвердили диагноз активиста — тяжелый холиноблокирующий синдром. По их мнению, единственной причиной госпитализации стало введение или прием неустановленного вещества.

До выписки Верзилов дал интервью изданию Bild, в котором заподозрил в своем отравлении российские спецслужбы. «Возможно, это была работа ГРУ (Главное разведывательное управление). Отравление прошло настолько профессионально, что у меня нет других предположений. Возможно, я принял новый ядовитый коктейль, потому что мое отравление было иным, чем другие: мне потребовалось несколько дней, чтобы я почувствовал себя плохо», — сказал он.

Верзилова госпитализировали в тяжелом состоянии 11 сентября. Медики диагностировали у него симптомы сильного отравления и заподозрили вертебро-базилярную недостаточность — предынсультное состояние. Анализ крови показал отсутствие в его организме наркотических веществ. 15 сентября активист пришел в сознание, после чего его перевезли в клинику в Берлине. Местные врачи также подтвердили версию об отравлении.

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