Российский бизнес попросил защиты от Китая

Российские производители телекоммуникационного оборудования обратились в Минпромторг с просьбой защитить их от китайских конкурентов, пишет «Коммерсантъ».

Письмо отправлено альянсом ТЕЛМИ, который объединяет крупнейших отечественных производителей телекоммуникационного оборудования: T8, «Элтекс» и «Микран». По его данным, в настоящий момент до 94 процентов российского рынка занято иностранной продукцией, в основном китайской — от компаний Huawei и ZTE.

Российские производители не имеют преимуществ на тендерах и хотят это исправить. В частности, предлагается установить квоту в 25-30 процентов для всех покупателей — такая доля должна приходиться на закупки отечественного оборудования. При наличии двух предложений от российских компаний иностранцев предлагают вовсе не допускать до торгов.

Еще одна возможная мера — поддержка покупателей. Им предлагается компенсировать затраты на замену иностранной системы связи на российскую.

По данным издания, предложения могут быть поддержаны, поскольку поставки иностранного телекоммуникационного оборудования — чувствительная тема для властей. В случае ужесточения санкций они могут прекратиться, и тогда рынку потребуется качественная замена. К тому же оборудование влияет на национальную безопасность.

По замыслу авторов письма, доля российских производителей, входящих в ТЕЛМИ, должна вырасти примерно до 30 процентов.

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