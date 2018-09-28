Меган Маркл изменила облик

Жена принца Гарри Меган Маркл перестала носить бледно-розовые платья и начала выходить в свет в однотонной черной одежде. Об этом сообщает Daily Mail.

Поклонники заметили, что 37-летняя герцогиня уже несколько раз появлялась на публике в таком виде. В частности, на вручении детской премии WellChild Awards, на специальном показе мюзикла «Гамильтон», на открытии выставки «Тихий океан» в Королевской академии художеств и на презентации собственной кулинарной книги в Кенсингтонском дворце.

Материалы по теме Спрячь от королевы Джинсы на бедрах, леопард и шубы: чем грешили британские принцессы до замужества

Эксперты пояснили, что изменения модных предпочтений могут быть связаны с желанием отвлечь внимание публики от своей персоны. «Судя по случаям, для которых герцогиня Сассекская выбирает черную одежду, она не хочет находиться в центре внимания, не хочет, чтобы фанаты фокусировались только на ней, — рассудила специалист по психологии цвета Карен Холлер. — Черный дарит возможность исчезнуть, остаться незамеченным. Она переключает внимание с себя на то, чем она занимается».

Ранее в сентябре дизайнер свадебного платья принцессы Дианы Дэвид Эмануэль поделился мнением о гардеробе жены принца Гарри. Он полагает, что Меган Маркл необходимо «модернизировать» свой внешний вид для большего соответствия королевским стандартам.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!