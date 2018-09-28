Назван лучший фильм о зомби в истории

Кинокритики американского издания Esquire составили список из десяти лучших фильмов про зомби всех времен. Лидером рейтинга стала лента «Ночь живых мертвецов» режиссера Джорджа Ромеро.

Черно-белая картина, вышедшая в 1968 году, считается культовой, а в 1999-м она была включена в Национальный реестр фильмов США. После релиза «Ночь живых мертвецов» была новеллизирована и положила начало франшизе «Живых мертвецов» Ромеро.

На второй строчке — комедия Эдгара Райта «Зомби по имени Шон» с Саймоном Пеггом и Ником Фростом, которая вышла в 2004 году. Третье место получил хоррор «28 дней спустя» 2002 года. Режиссером ленты выступил снявший «На игле» Дэнни Бойл.

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Далее в рейтинге — «Рассвет мертвецов» 1978 года, снятый Ромеро, «Франкенштейн» Джеймса Уэйла 1931 года (авторы списка подчеркнули, что монстр в фильме является прародителем образа зомби в кинематографе) и комедия «Добро пожаловать в Zомбилэнд» Рубена Флейшера, вышедшая в 2009-м. В топ-10 также попали ленты «Живая мертвечина», «Планета страха» и хоррор «Змея и радуга». Завершает рейтинг фильм о зомби-нацистах «Операция "Мертвый снег"», релиз которого состоялся в 2009 году.

В мае портал Vulture составил список лучших драматических лент, в сюжете которых присутствует тема зомби-апокалипсиса.

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