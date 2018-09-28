Россиянин нашел на берегу моря устройство с надписью «Ликвидатор»

Пользователь Pikabu поделился фотографиями найденного на берегу моря в Калининградской области аппарата. Он попросил комментаторов определить по снимкам, что это за устройство.

«Аппарат легкий, спокойно можно перевернуть. Присутствуют надписи "питание", "ликвидатор", "автопуск" и бортовой номер», — пояснил автор поста, добавив, что обнаружил находку недалеко от поселка Донское.

В комментариях другие пользователи сайта распознали в приборе радиогидроакустический буй. Он предназначен для излучения и приема гидроакустических сигналов. Такие устройства применяются для обнаружения подводных лодок и других объектов, либо в научных целях. Их сбрасывают с самолета, вертолета или корабля.

Гидроакустический буй имеет механизм самоликвидации. Один из участников сообщества отметил, что модель, представленная на фото, уничтожается не позднее, чем через 40 часов.

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