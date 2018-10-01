Посетительница кафе заказала пиццу без мяса и ужаснулась

Пользователей сети ужаснула фотография британки Мэри Несбитт-Ларкинг (Mary Nesbitt-Larking), которая опубликовала изображение «чудовищной» веганской пиццы. Пост доступен на ее странице в Facebook.

Женщина заказала блюдо в местном ресторане Pizza Express за 9 фунтов стерлингов (около 770 рублей). Она просила веганскую пиццу без мяса, однако официант принес ей то, что она совсем не ожидала получить.

Судя по снимку, вместо веганской пиццы Несбитт-Ларкинг предложили съесть большой кусок теста, обильно политый томатной пастой. Сверху лежали луковые кольца.

«У них закончился веганский сыр, и они забыли добавить мой арахис», — пошутила клиентка, назвав полученную пиццу чудовищной. Подписчики Несбитт-Ларкинг поддержали женщину. Они заявили, что никогда в жизни не видели ничего подобного. Некоторые предположили, что в ресторане просто подшутили над женщиной.

«Бедный официант, которому пришлось подавать этот позор на тарелке», — написал один из комментаторов.

В итоге с недовольной клиенткой связались представители пиццерии. Они извинились перед Несбитт-Ларкинг и пригласили ее вместе с другом бесплатно попробовать новые осенние блюда для вегетарианцев, пишет The Daily Mail.

Ранее в сети прославилась официантка, которая приспособила коробку с пиццей для трогательного признания о беременности. По просьбе клиентки девушка написала послание молодому человеку о скором пополнении в его семействе.

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