Мать Кейт Миддлтон уличили в продаже «извращенного» детского костюма

Подруга принцессы Дианы Симона Симмонс раскритиковала мать герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон Кэрол за продажу «извращенного» детского костюма к предстоящему Хеллоуину. Об этом сообщает Daily Mail.

«Я надеюсь, люди бойкотируют этот сайт. Это самое дно. Настоящее извращение», — сказала Симмонс.

«Возмутительно, что Кэрол продает такой костюм со словом "принцесса" в названии», — приводит издание слова поклонника королевской семьи, который предпочел остаться анонимным.

Zombie Sleeping Princess Costume («Костюм спящей зомби-принцессы») выглядит как облитое кровью белое шелковое платье и предлагается на сайте Кэрол Миддлтон за 14 долларов.

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В августе дизайнер детской одежды и стилистка дочери Кейт Миддлтон и принца Уильяма Рейчел Райли объяснила, почему трехлетняя Шарлотта появляется на публике исключительно в платьях. По словам Райли, Кейт Миддлтон решила одевать ребенка в традиционные платья, чтобы с годами на фотографиях ее одежда не казалась старомодной.

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