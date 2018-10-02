Агент ФБР очутился в доме со смертельными ловушками и еле выбрался

ФБР обвинило владельца жилья в штате Орегон в нападении на их агента. Как сообщает информационный портал CBS News, дом был напичкан ловушками, и один из сотрудников спецслужбы получил серьезные ранения.

Офицер ФБР и команда саперов прибыли к дому в небольшом городке Уильямс 7 сентября по запросу риелтора, попросившего осмотреть конфискованное жилище преступника, прежде чем выставить его на продажу. Они обнаружили в здании многочисленные ловушки — от полос с шипами на подъездной дорожке до положенного на бок джакузи, которое должно было выкатиться на незваных гостей при открытии ворот. Это напомнило сотруднику ФБР сцену из фильма «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега», в которой главный герой попал в ловушку и убегал от валуна.

Они заметили все ловушки и продвинулись дальше, взорвав входную дверь. Зайдя в дом, агент случайно толкнул инвалидное кресло, и это спровоцировало взрыв. Мужчина был серьезно ранен в ногу и немедленно доставлен в больницу. Позже саперы изучили ловушку и обнаружили в кресле леску, строительный мусор и патроны 410 калибра для ружья.

Все это сделал бывший хозяин дома, 66-летний Грегори Родвельт (Gregory Rodvelt). За насилие над престарелой матерью суд должен был конфисковать у него жилье. Сейчас мужчина сидит в тюрьме за угрозы с использованием огнестрельного оружия. Он находился в тюрьме с апреля 2017 года, однако в августе его выпустили на две недели, чтобы он освободил дом. Тогда же, вероятно, он и установил ловушки.

Спустя несколько недель после инцидента группа военных экспертов снова осмотрела здание.

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