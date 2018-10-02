Отопление включили во всех военных городках Подмосковья

Отопление включили во всех военных городках Московской области, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства региона Евгений Хромушин. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 2 октября.

«Раньше у нас был колоссальный объем жалоб по военным городкам. На сегодняшний день все военные городки, которые мы приняли, находятся под теплом. По всем объектам Минобороны всего одна котельная будет запущена завтра», — сказал Хромушин.

Он отметил, что это результат колоссальной работы по модернизации.

Ранее во вторник министр рассказал, что власти намерены сократить сроки отключения горячей воды в крупных городах региона. По его словам, соответствующие работы будут проводиться со следующего года.

Накануне губернатор Андрей Воробьев объявил о начале отопительного сезона в Подмосковье. Он поручил главам муниципалитетов регулярно докладывать ему о пуске тепла в учреждениях. Ранее глава региона призвал чиновников ответственно отнестись к подготовке коммунальной инфраструктуры к холодам.

