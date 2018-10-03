Работавший с The Beatles звукорежиссер говорил по телефону и умер

Звукорежиссер Джефф Эмерик скончался в возрасте 72 лет. Об этом в среду, 3 октября, сообщает Rolling Stone.

Причиной смерти стал сердечный приступ. Как рассказал менеджер Эмерика, Уилльям Забалета, он разговаривал по телефону со звукорежиссером в тот момент, как тому стало плохо. Забалета сразу вызвал скорую помощь, но было поздно, Эмерик скончался до прибытия врачей.

«Джефф давно страдал от проблем с сердцем. У него был кардиостимулятор. И знаете, когда время пришло, то время пришло», — сказал Забалета.

Эмерик наиболее известен работой с группой The Beatles. Он начал сотрудничать с коллективом в 1962 году, когда ему было 16 лет. Он участвовал в записи таких альбомов команды, как Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, Abbey Road, Band on the Run и был удостоен нескольких премий «Грэмми». Биографы и различные издания, в том числе Mix Online, признавали Эмерика величайшим звукорежиссером в истории.