Столкновение двух самолетов Антонова попало на видео

Два самолета Антонова ВВС Судана столкнулись в аэропорту Хартум, сообщает Sudan Tribune.

Военные транспортники Ан-32 и Ан-26 вышли на одну и ту же взлетную полосу, в результате один из них въехал в хвост второго. Как сообщил порталу представитель гражданской авиации страны Абдель-Хафиз Абдель-Рахим, аэропорт был закрыт на два часа в связи с инцидентом. Он отметил, что это была необходимая мера, чтобы убедиться, что никакой опасности больше нет.

В ВВС страны комментариев по поводу столкновения не дали, о пострадавших также не сообщается.

В августе в международном аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле столкнулись два пассажирских самолета. Инцидент произошел во время маневрирования на стоянке. Марокканский самолет двигался вдоль терминала, а турецкий лайнер ожидал посадки пассажиров у выхода.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!