Нарышкин объяснил трепетное отношение к себе во время учебы на разведчика

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин во время учебы на разведчика в Краснознаменном институте КГБ СССР (ныне Академия внешней разведки) разбил автомобиль. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Звезда».

Нарышкин отметил, что часто вспоминает годы учебы и даже курьезные случаи. «Об одном случае расскажу. Автодело — его проходят все или почти все. И вот идут занятия. Инструктор, который помогал мне осваивать владение автотранспортом, был человеком, который любил довольно жестко, крепкими словами, скажем так, непарламентскими, выражать свои мысли, когда делал замечания, что что-то я делаю не так», — рассказал директор СВР.

По словам Нарышкина, на третьем занятии в городе он разбил машину. «Не критически, но нанес повреждения. Очевидно, с этого момента он понял, что со мной нужно все-таки обращаться более интеллигентно, более деликатно, и со следующего занятия он очень трепетно, можно сказать, ко мне относился. И все получилось хорошо», — добавил он.

Будущий директор СВР был слушателем Академии военной разведки одновременно с будущим главой государства — Владимиром Путиным.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!