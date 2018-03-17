Желание Терезы Мэй развалить российскую разведку позабавило главу СВР

Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что заявление премьер-министра Британии Терезы Мэй о надежде разрушить возможности российской разведки — детская наивность и профессиональная некомпетентность. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

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14 марта Тереза Мэй объявила о высылке из Великобритании 23 российских дипломатов. По ее словам, такие меры на долгие годы подорвут деятельность российской разведки в Соединенном Королевстве. Она также официально обвинила Москву в попытке убийства бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии и заявила о приостановке всех двусторонних контактов с Россией.

Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания на скамейке в сквере в Солсбери в начале марта. Они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Их госпитализировали, в настоящее время они находятся в коме.

Британская сторона считает, что за отравлением Скрипаля стоит Москва. В России все обвинения отвергают. В МИД сообщили, что в ответ на действия Великобритании будут приняты быстрые ответные меры.

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