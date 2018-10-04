Объявлен шорт-лист премии научно-популярной литературы «Просветитель»

Организаторы премии в области научно-популярной литературы «Просветитель» объявили короткий список претендентов на награду. В этом году жюри премии возглавляет российский физик и математик, популяризатор науки Алексей Семихатов. Все книги вошедшие в шорт-лист закупаются для библиотечной программы премии.

В шорт-лист вошли восемь книг в двух номинациях — «Гуманитарные науки» и «Естественные и точные науки».

Номинация «Естественные и точные науки»:

Станислав Дробышевский «Байки из грота: 50 историй из жизни древних людей»

Алексей Савватеев «Математика для гуманитариев. Живые лекции»

Ирина Якутенко «Воля и самоконтроль. Как гены и мозг мешают нам бороться с соблазнами»

Сергей Ястребов «От атомов к древу: Введение в современную науку о жизни»

Номинация «Гуманитарные науки»:

Сергей Зотов, Михаил Майзульс, Дильшат Харман «Страдающее Средневековье»

Владислав Иноземцев «Несовременная страна. Россия в мире XXI века»

Борис Колоницкий «#1917 Семнадцать очерков по истории Российской революции»

Амиран Урушадзе «Кавказская война. Семь историй»

Каждый финалист будет вознагражден денежным призом в размере 100 тысяч рублей и примет участие в лекционном турне по городам России. Лауреатов объявят 15 ноября на торжественной церемонии. Вознаграждение победителей составит 700 тысяч рублей.

Премия «Просветитель» была учреждена в 2008 году почетным президентом компании «Вымпелком» и основателем Фонда некоммерческих программ «Династия» Дмитрием Зиминым. Цель премии — привлечь внимание читателей к просветительскому жанру, поощрить авторов и создать предпосылки для расширения рынка просветительской литературы.

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