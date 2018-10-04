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В сети нашли пузатого двойника Трампа

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В интернете распространяется видеозапись, на которой запечатлен мужчина, похожий на президента США Дональда Трампа. Ролик, снятый, вероятно, в магазине или на заправочной станции, появился в Twitter.

«Трамп» одет в клетчатую рубашку, на голову нахлобучена кепка, а на груди висят очки. Неизвестный что-то рассматривает впереди себя. Комментаторы обратили внимание на его «пивное брюшко».

Ранее в Ростове-на-Дону обнаружили бабушку, похожую на американского лидера.

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