Новозеландские таможенники получили право копаться в личной информации туристов

Изменения в таможенном законе Новой Зеландии, которые вступили в силу с 1 октября 2018 года, позволят таможенникам требовать пароли от мобильных устройств пассажиров. Об этом сообщает The Sun.

«Путешественники, которые откажутся предоставить пароль, будут оштрафованы на пять тысяч новозеландских долларов (3218 долларов США) и могут столкнуться с конфискацией устройства», — заявил представитель новозеландской таможенной службы Терри Браун.

Однако Совет Новой Зеландии по гражданским свободам (NSW Council for Civil Liberties) выразил недовольство нововведениями. «Современные смартфоны содержат много конфиденциальной информации, включая электронную почту, сообщения и личные фотографии», — пояснил председатель Совета Томас Бигл.

Отмечается, что ранее новозеландские таможенники могли остановить кого-либо на границе и потребовать их достать устройства, однако они не имели права просить их предоставить пароль.

С начала года ужесточился паспортный контроль в США. Работники службы безопасности получили полномочие конфисковывать любые гаджеты у пассажиров, отказавшихся предоставить пароль от устройства.

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