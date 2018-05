В Новой Зеландии пошутили про мир без Новой Зеландии

Туристическая организация Tourism New Zealand выпустила видео, в котором комик Рис Дарби высмеивает вопрос исчезновения Новой Зеландии с карт мира. Об этом сообщает Asia One.

В юмористическом ролике Дарби упоминает теорию заговора и подозревает, что в ситуации замешана Австралия и Англия, которые хотят украсть туристов у его родины.

Премьер министр страны Джасинда Арден присоединилась к кампании, запущенной новозеландцами. Акцию также поддержал государственный официальный сайт, на котором при открытии географической карты появляется сообщение We’re sorry, something’s missing... («Нам очень жаль, но тут чего-то не хватает...»).

На сайте worldmapswithout.nz и по хэштегу #getnzonthemap можно ознакомиться с полным списком мест, где забыли напечатать Новую Зеландию. Среди них оказались IKEA, сети Starbucks и Центральный зоопарк Нью-Йорка.

По словам исполнительного директора Tourism New Zealand Стивена Ингланд-Холла, кампания Get NZ on Map — это шуточный способ привлечь туристов.

В апреле 2017 года австралийский турист заявил, что авторы новозеландского путеводителя ввели его в заблуждение текстами из путеводителя по городу Пиктон на Южном острове, и пожаловался властям.

