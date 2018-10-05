Самая северная синагога России откроется в Архангельске

В Архангельске откроется синагога, которая станет самой северной на территории страны. Церемония открытия пройдет 11 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на главного раввина России Берла Лазара.

«Уверен, что этот дом божий даст новый импульс в развитии еврейской жизни в Архангельске и в целом на российском Севере», — выразил надежду священнослужитель.

В свою очередь президент Федерации еврейских общин России Александр Борода сообщил агентству, что открытие синагоги в Архангельске — новый исторический этап в развитии еврейской жизни всей страны. «Это самая северная синагога в нашей стране, и, мы уверены, это место станет душой еврейской жизни города, община будет расти и все больше евреев Архангельска смогут вернуться к своим корням», — отметил он.

По информации агентства, закладка первого камня произошла в 2010 году, само строительство началось в 2014. При синагоге также построено трехэтажное здание общинного центра «Звезда Севера» с мужским и женским молельными залами, кошерная столовая, классы для занятий, детский и молодежный клубы.

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