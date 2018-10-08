Российская рок-группа «АнимациЯ» выступит в Москве с традиционным осенним концертом.

Специальная программа, которую артисты представят на сцене столичного «ГлавClub Green Concert» 13 октября, получила название «#ялюблюсвоюродинувродебы».

Список концертных композиций группа составит по итогам голосования поклонников на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».Часть произведений музыканты представят в новых аранжировках. Также артисты анонсировали съемки клипа в рамках концертного выступления.

«АнимациЯ» — группа с почти 20-летней историей, созданная фронтменом Константином Кулясовым. В дискографии команды шесть альбомов и несколько популярных синглов. Композиции коллектива неоднократно становились саундтреками к российским фильмам. Наиболее известная из них — песня «Родина» в киноленте «Курьер из рая», в записи которой участвовали актеры Гоша Куценко и Дмитрий Дюжев.

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