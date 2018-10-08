Обезьяна убила старушку кокосом

На острове Шри-Ланка обезьяна скинула на пожилую женщину кокос и убила ее. Об этом сообщил информационный портал Asia One.

Инцидент произошел в деревне Халангамува в 150 километрах от столицы. 72-летняя Рэнджани Кулэрейтна (Ranjani Kularatna) сидела перед своим домом, когда животное забралось на растущую неподалеку пальму и кинуло в нее кокосом с вершины. Плод попал женщине в голову, от полученных травм она скончалась на месте.

В марте 2009 года сообщалось о смерти тайца от рук обезьяны, которую он заставлял собирать для него кокосы на продажу. Мужчина избивал животное, когда оно отказывалось выполнять приказы. Вдова торговца утверждает, что примат не был агрессивным, когда они его покупали.

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В 1984 году доктор Питер Барсс (Peter Barss) опубликовал научную работу об опасности кокосов. Согласно его данным, плод виновен в 2,5 процента травм, получаемых жителями Папуа — Новой Гвинеи. «Когда с такими травмами сталкиваешься каждый день, они совсем не кажутся забавными», — писал он.

Широко распространено утверждение о том, что от падения кокосов в год гибнет больше людей, чем от нападения акул, однако не существует статистики, доказывающей или опровергающей это.

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