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Участники «Российской энергетической недели» подписали 10 соглашений

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Ключевой темой международного форума «Российская энергетическая неделя», прошедшего с 3 по 6 октября 2018 года, стала: «Устойчивая энергетика для меняющегося мира». Пленарную сессию открыл президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщили Ленте.ру в фонде «Росконгресс» — организаторе мероприятия.

«На этот раз на Российскую энергетическую неделю приехало рекордное количество специалистов и всех, кто интересуется энергетикой – около девяти с половиной тысяч человек», — отметил глава российского государства. «Они приехали, чтобы в открытом, доверительном ключе обсудить темы глобальной энергетической повестки. Россия, как известно, один из крупнейших игроков мирового энергетического рынка. Мы занимаем ведущие позиции по добыче и экспорту нефти и газа, входим в число лидеров по объемам выработки электроэнергии и добычи угля. Для нас крайне важно чувствовать тенденции глобальной энергетики, чтобы эффективно реализовывать свои конкурентные преимущества и вместе с другими странами формировать общее энергетическое пространство и общее энергетическое будущее», — подчеркнул Владимир Путин.

«Россия, как один из мировых лидеров ТЭК, вносит серьезный вклад в формирование глобальной энергетической повестки. Я рад, что руководители энергетических ведомств и компаний, а также эксперты из различных стран выбирают Москву и РЭН для обсуждения вопросов развития энергетики», — сказал Александр Новак.

В основе деловой программы Форума было два основных блока: «Глобальная энергетическая повестка», затронувшая аспекты развития энергетики в меняющемся мире — от проблемы доступа к экологически чистым видам топлива в странах АТР и Африке до развития энергетики и применения новых технологий в Арктике; и «Планы развития российского ТЭК». В рамках второго блока участники форума обсудили достижения и проблемы угольной, нефтяной, газовой, нефтехимической, электроэнергетической отраслей современного отечественного топливно-энергетического комплекса.

Во время форума было подписано 10 соглашений, включая подписание межправительственного протокола к соглашению между правительством РФ и правительством республики Казахстан о торгово-экономическом сотрудничестве сторон в области поставок нефти и нефтепродуктов в Казахстан.

Основная программа форума насчитывала 67 мероприятий в различных форматах, таких как пленарное заседание, панельные сессии, круглые столы, лекции, встречи отраслевых специалистов и так далее. В деловой программе форума принял участие 471 спикер.

Кроме того, 12 экспонентов отраслевой выставки, состоявшейся в рамках форума, представили на своих стендах передовые разработки и достижения в области ТЭК. Среди них — компании «Газпром», «Россети», «Новатэк», «Росатом», «Фортум», «РусГидро», «Транснефть», «СИБУР», «Роснефть», а также правительство Москвы, республика Татарстан и премия «Глобальная энергия».

Форум прошел при поддержке Министерства энергетики РФ, правительства Москвы и фонда Росконгресс.

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