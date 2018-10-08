Россиян успокоили насчет продуктового кризиса

России не грозит дефицит продуктов, заявила в интервью радиостанции «Говорит Москва» депутат Госдумы Ирина Яровая, законопроект которой ранее раскритиковали ретейлеры.

«Запугивание дефицитом продуктов — не более чем вброс недостоверной информации лоббистами торговых сетей и грубый обман россиян. Предлагаю провести парламентские слушания, на которых отечественные производители и торговые сети встретятся и получат возможность честно и открыто обсудить вопрос добросовестности отношений между ними», — сказала Яровая.

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Депутат назвала «издевательством» практику возврата торговыми сетями нераспроданного товара с истекшим сроком годности производителю. «Он произвел, понес все затраты на выращивание в разных погодных условиях, переработку, рецептуру, качество, упаковку, а также заработную плату работникам, налоги, кредиты. Как и человек — покупатель, который приходит в продовольственный магазин, платит сразу деньги на кассе. Если купил лишнее и не съел — в магазин вернуть не имеет права. Честное распределение рисков. Но торговые сети не желают нести свои риски и возвращают все непроданное», — заявила Яровая.

Яровая вошла в число авторов законопроекта, запрещающего ретейлерам возвращать нераспроданный товар, у которого истек срок годности. Также под запрет попадают выплаты в рамках ретробонуса — вознаграждения ретейлеру от производителя за маркетинговое продвижение продукции и достижение определенных результатов по продажам.

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) направила отрицательный отзыв на законопроект в правительство. В нем говорится, что торговые сети могут столкнуться с дефицитом продуктов, поскольку будут покупать меньше товара. Особенно велик риск в воскресные дни: продукты закупаются сразу на три дня, и в случае скачка спроса их может не хватить.

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