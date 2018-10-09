«Золотая Горгулья» запустила всероссийский музыкальный конкурс

Организаторы музыкальной премии «Золотая Горгулья» объявили о старте конкурса для молодых музыкантов JBL Vox Popupli. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Победитель будет выбран при помощи голосования, в котором примут участие представители крупнейших музыкальных пабликов во «ВКонтакте» («Рифмы и панчи», «Новые альбомы», Fast Food Music, The Flow, Waves, Motherland и «Родной звук»), а также простые пользователи соцсети. Среди номинантов, отобранных арт-дирекцией клуба «16 тонн», — рэпер OFFMI, группы «Метель», «Лауд», «Комсомольск», Rocket, «Увула» и Cream Soda.

Церемония награждения состоится 25 октября в клубе «16 тонн». Ведущими мероприятия выступят Александр Ревва и Екатерина Варнава. Церемония откроется выступлением «Комсомольска».

«Золотая Горгулья» — российская независимая музыкальная премия, которая проводится уже 19 год подряд. В разные годы лауреатами становились такие музыканты, как Земфира, Дельфин, Mujuice, Мот, L’One, Хаски, Елка и IOWA.

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