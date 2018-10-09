Бизнесмен 30 лет тратил миллионы на наркотики и одумался

Британский миллионер Мартин Джон (Martin John), спустивший все состояние на наркотики и алкоголь, рассказал о своей жизни до и после отказа от пагубных привычек. Об этом сообщает The Daily Mirror.

Будучи выходцем из бедной семьи, Джон всему научился у своего отца и в конце 1980-х открыл свой первый мебельный магазин, который впоследствии превратился в целую империю. Он стал миллионером в возрасте 33 лет и тогда же начал злоупотреблять кокаином.

К тому времени он зарабатывал около 30 тысяч фунтов стерлингов в неделю (2,6 миллиона рублей) и мог вернуться домой на выходные с 10 тысячами фунтов стерлингов (более 870 тысяч рублей) наличными в кармане. Он тратил деньги на дизайнерские вещи и дорогие автомобили.

Бизнесмен вспоминает, что привыкание к кокаину появилось молниеносно: он сам не заметил, как начал тратить на пагубную привычку около 12 тысяч фунтов стерлингов (более одного миллиона рублей) в месяц. Он также сожалеет, что наркотики разрушили его окружение: он начал общаться с богачами и знаменитостями, которые также были наркозависимыми. Впоследствии он потерял свой мебельный бизнес и двух друзей: из-за наркотиков один из них умер от передозировки, а другой покончил жизнь самоубийством.

Вечеринки также сопровождались бесконтрольным употреблением водки и шампанского. Джон располнел до 120 килограммов и после очередной трехдневной попойки осознал, что последние 30 лет он прожигал жизнь.

«Я посмотрел в зеркало и разрыдался. Я чувствовал себя опозоренным и потерянным. Я не понимал, как это произошло, как пролетели эти 30 лет. В постели были женщины, по дому бродили непонятные люди, изображающие наркоторговцев, на столе рассыпан белый порошок. Я выгнал их всех и отрубился», — рассказал миллионер.

По признанию британца, начать новую жизнь ему помогли правильное питание и физические нагрузки. Он в течение полугода следил за тем, что он ест, и тренировался в одиночестве. В результате он сбросил 44 килограмма и с тех пор не притрагивался ни к наркотикам, ни к спиртному.

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