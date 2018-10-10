Отец привез сына в школу на Ferrari и был обруган

В Китае отец подвез ребенка в школу на дорогой машине и столкнулся с ненавистью других родителей. Об этом сообщило издание South China Morning Post.

Инцидент произошел в городе Ханчжоу, провинция Чжэцзян. Мужчина по фамилии Ли, работающий в строительной компании и зарабатывающий четыре миллиона юаней (38,3 миллиона рублей) в год, привез своего сына в начальную школу на суперкаре Ferrari 488. После этого в группе мессенджера, где состояли родители и учителя, на него пожаловались за «выставление напоказ богатства». Один из учителей отметил, что подобный поступок может привести к появлению нездоровых сравнений и нарушит сплоченность класса. Они предложили Ли подвозить ребенка на более скромной машине.

Однако бизнесмен отказался что-либо менять. Он написал, что заработал на автомобиль тяжелым трудом и собирается давать сыну только самое лучшее: «Если чувства ваших детей может задеть факт, что кто-то водит суперкар, то они у вас слишком нежные. Почему это я должен покупать другой автомобиль ради ваших требований?». После этого Ли удалили из чата.

Новость вызвала живое обсуждение в китайской социальной сети Weibo. Комментаторы пришли к выводу, что учителям и родителям не стоило так злиться. Они предложили использовать произошедшее, чтобы объяснить детям, что такое социальное неравенство, и как велик разрыв между богатыми и бедными.

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