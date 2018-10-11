Следователи завели дело после аварии на «Союзе»

По факту крушения пилотируемого корабля «Союз МС-10» возбуждено уголовное дело. Об этом в четверг, 11 октября, «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).
«Следственным отделом СКР на комплексе "Байконур" возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее причинение крупного ущерба")», — говорится в сообщении.
В настоящее время следователи производят осмотр стартового комплекса и выемку документации. Устанавливаются причины происшествия и лица, в результате действий которых произошла аварийная ситуация.
Ранее телеканал «Звезда» опубликовал запись переговоров командира корабля «Союз МС-10», российского космонавта Алексея Овчинина с центром управления полетами сразу после аварии.
В четверг, 11 октября, при запуске пилотируемого корабля «Союз» с Байконура на 119-й секунде полета произошло отключение двигателей второй ступени при отделении боковых блоков первой ступени от центрального блока второй ступени.
Экипаж — члены миссии МКС-57/58 — совершил аварийную посадку и приземлился в Казахстане. Овчинин и Хейг должны были провести в космосе 187 суток, в российской программе было запланировано 56 экспериментов.
По предварительной информации, причиной аварии могли стать плохие крепления центрального блока ускорителя. Из-за случившегося программа пилотируемых и грузовых пусков к МКС будет пересмотрена.