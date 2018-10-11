Кокорина попросили отпустить под подписку о невыезде

Защита футболиста Александра Кокорина попросила отпустить его под подписку о невыезде. Об этом в четверг, 11 октября, из зала Тверского суда столицы передает корреспондент «Ленты.ру».

Юрист сообщил, что Кокорин «имеет регистрацию в Москве здесь проживает его супруга, ребенок, у футболиста устойчивые связи, разрывать которые не имеет. Явился сразу в органы, как узнал о возбуждении дела». Произошедшее адвокат назвал «роковым стечением обстоятельств».

«Уважаемый суд, сначала я хотел бы принести извинения за мой недостойный поступок и сказать потерпевшему, что мне очень стыдно перед своими родителями, клубом и болельщиками», — добавил сам Кокорин.

В свою очередь, следователь попросил об аресте Кокорина, объяснив это тем, что его преступления «совершены с особым цинизмом, в короткий промежуток времени. Кроме того, Кокорин, обладая значительными денежными средствами, может продолжить заниматься преступной деятельностью, препятствовать расследованию уголовного дела, либо скрыться». Прокурор поддержал ходатайство.

Кокорин пришел в зал суда, одетый в черное. Он отказался от общения с журналистами и до начала заседания молча сидел и читал свои бумаги, добавил корреспондент «Ленты.ру».

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Ранее сообщалось, что следователи требуют заключить футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева под стражу на два месяца.

10 октября Кокорин и Мамаев прибыли на допрос в полицию. Оба игрока стали фигурантами уголовных дел, возбужденных по статье о хулиганстве. Дела ведутся параллельно. Футболисты были разведены по отдельным камерам. Кокорин 11 октября рассказал, что один из следователей во время допроса назвал их мразями.

Кроме того, установлены личности трех соучастников преступлений. Одним из них оказался младший брат Кокорина 19-летний Кирилл Кокорин. Он также был задержан сотрудниками полиции.

8 октября футболисты стали зачинщиками двух драк в центре Москвы. В первом случае от их рук пострадал водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Мужчину избили на парковке у гостиницы «Пекин». В тот же день футболисты напали на директора департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака и руководителя государственного научного центра «НАМИ» Сергея Гайсина. Это произошло в кофейне на Большой Никитской улице.

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